Генподрядчик Крестов-2 арестован

В Петербурге 19 марта арестован крупный бизнесмен Виктор Кудрин. Он подозревается в присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство крупнейшего в Европе следственного изолятора Кресты-2.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 50-летний гендиректор и фактический владелец акционерного общества «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) был доставлен в Петроградский суд днем в воскресенье, 19 марта. Туда же Следственный комитет привез ходатайство об аресте Кудрина и материалы ФСБ и ФСИН о его желании покинуть территорию России.

Судья Светлана Тельнова пустила в суд следователей, оперативников с Кудриным, адвоката Наталью Белоусову. Пресса ждала на улице.

По данным ГСУ СК Петербурга, бизнесмен подозревается в присвоении 56 млн рублей (статья 160 УК) при исполнении госконтракта 2007 – 2015 годов на строительство следственного изолятора в Колпино – крупнейшего профильного учреждения в Европе.

Фото: Сергей Михайличенко

«На расчетные счета ГСК были перечислены более 12 млрд рублей. Подозреваемый в нарушении условий госконтракта и допсоглашений не организовал выполнение по ним работ в полном объеме, а денежные средства в сумме более 56 млн рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению», – уточняет ГСУ.

Фото: Сергей Михайличенко

Просьбу арестовать Кудрина судья Тельнова удовлетворила. Он отправлен в СИЗО на два месяца. Кудрин просил отпустить под залог 20 млн рублей или отправить под домашний арест.

Подсудность заседания определена расположением офиса ГСК в бизнес-центре «Атрио» на Петроградской набережной, 22. В ночь на 18 марта здесь прошли обыски, как и в роскошном доме Кудрина в Юкках. Нехватка средств на стройке Крестов-2 оценивается более чем в миллиард рублей. Задержание главы ГСК связывают с убийством сотрудника петербургского УФСИН Николая Чернова, который разбирался с исчезнувшими деньгами. В подстрекательстве к убийству обвинен замначальника УФСИН Мойсеенко.