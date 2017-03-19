Московский метрополитен опроверг сообщения о подтоплении станций

Московский метрополитен сообщил, что информация в СМИ о подтоплении более десятка станций из-за потепления не соответствует действительности. Об этом сообщается в твиттере столичного метро.

«Сообщение ряда СМИ о том, что станциям метро грозит подтопление, не соответствует действительности. Московскому метро никакого подтопления или затопления, как сообщает ряд изданий, не грозит. Ни одной критичной течи, угрожающей работе столичного метро, на данный момент на зафиксировано», — говорится в сообщении.

Метрополитен отметил, что весной количество фейковых новостей увеличивается.

Уточняется, что в 2017 году ведется плановая работа по устранению течей. Как подчеркивается, это «обычный непрерывный» процесс для любого метрополитена в России и мире.

