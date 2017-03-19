Игрок «Реала» дал взятку ради получения водительских прав

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау в суде португальского города Брага признался, что в 2012 году дал взятку в размере четырех тысяч евро, чтобы сдать теоретический экзамен на водительские права. Об этом сообщает O Jogo.

Футболист отметил, что знал ответы только на половину вопросов, однако экзаменатор подсказывал ему с помощью жестов, пишет «Лента.ру».

Перешедший из лиссабонской «Бенфики» в «Реал» защитник не хотел сдавать экзамен в Мадриде, а из-за плотного тренировочного графика частые поездки в Португалию были невозможны, поэтому Коэнтрау решил ускорить процесс и заплатить.

Суд обязал спортсмена выплатить три тысячи евро в фонд борьбы с голодом.

Португалец перешел в «Реал» в июле 2011 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Вместе с испанской командой защитник стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. На его счету 51 матч в составе национальной сборной, в котором он забил пять мячей. На победном для португальцев чемпионате Европы 2016 года Коэнтрау не сыграл из-за травмы бедра.