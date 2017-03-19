У Мариинского театра погрузчик «cтанцевал» на дороге

Необычное поведение дорожной техники удалось запечатлеть очевидцу неподалеку от Мариинского театра в Петербурге.

Необычное поведение дорожной техники удалось запечатлеть очевидцу неподалеку от Мариинского театра в Петербурге, сообщает телеканал «360». Видео появилось в Youtube 17 марта.

На съемке, сделанной автомобильным регистратором, можно наблюдать, как фронтальный погрузчик хаотично перемещается по проезжей части, разгоняя в стороны других участников движения.

Водитель не контролировал транспортное средство, периодически машина вставала на дыбы и вскачь пересекала полосы движения. Сообщений о пострадавших людях нет. Однако, по данным портала "Русские дороги", несколько машин были повреждены.