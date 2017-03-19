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19.03.2017 16:05
1 Комментариев

У Мариинского театра погрузчик «cтанцевал» на дороге

Необычное поведение дорожной техники удалось запечатлеть очевидцу неподалеку от Мариинского театра в Петербурге.
У Мариинского театра погрузчик «cтанцевал» на дороге
скриншот видео с сайта youtube.com

Необычное поведение дорожной техники удалось запечатлеть очевидцу неподалеку от Мариинского театра в Петербурге, сообщает телеканал «360». Видео появилось в Youtube 17 марта.

На съемке, сделанной автомобильным регистратором, можно наблюдать, как фронтальный погрузчик хаотично перемещается по проезжей части, разгоняя в стороны других участников движения.

Водитель не контролировал транспортное средство, периодически машина вставала на дыбы и вскачь пересекала полосы движения. Сообщений о пострадавших людях нет. Однако, по данным портала "Русские дороги", несколько машин были повреждены.  


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комментарии пользователей (1)
koday
19 марта 2017 г. 16:23
Чего только не бывает...
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