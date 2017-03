Германия не согласна с утверждением Трампа о долгах перед НАТО и США

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен не согласилась с позицией президента США Дональда Трампа относительно огромного долга Германии перед США и НАТО за оборону, сообщает Reuters.

«В НАТО нет счета должников»,— сказала министр, добавив, что в расходы на оборону также входят затраты на миротворческую деятельность ООН и борьбу с терроризмом.

В субботу после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Дональд Трамп разместил в своем Twitter запись, в которой он отметил, что встреча была великолепной. «Тем не менее ФРГ задолжала НАТО огромные суммы, а Соединенные Штаты должны получать больше за мощную и очень дорогостоящую защиту, которую они обеспечивают стране»,— уверен президент США. Он призвал Германию и других членов НАТО активизировать усилия по достижению целей оборонных расходов.

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!