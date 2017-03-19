Очевидцы: На Гражданском трактор ковшом подцепил авто леди
На Гражданском проспекте трактор ковшом зацепил впереди стоящую иномарку. Автомобилем управляла женщина. К счастью, обошлось без жертв. Подробности ДТП выясняются.
На Гражданском проспекте трактор ковшом зацепил впереди стоящую иномарку. Автомобилем управляла женщина. К счастью, обошлось без жертв. Подробности ДТП выясняются.
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