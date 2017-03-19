Песков — о Крыме: Путин не сожалеет и сделал бы это снова

Президент России Владимир Путин держал и продолжает держать ситуацию вокруг Крыма под личным контролем и не стал бы изменять свои решения, если бы у него была такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он, собственно, держал и держит «крымскую историю» под своим личным контролем… я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял», — сказал Песков в интервью телеканалу РБК.

При этом он признался, что, вероятно, можно было эффективнее провести интеграционные процессы, с большей отдачей потратить бюджетные деньги, направленные на улучшение качества жизни в Крыму и так далее, и в этом президент отдает себе отчет.

В субботу, 18 марта, Крым отметил третью годовщину воссоединения с Россией. Президент Владимир Путин впервые после присоединения Крыма не принял участия в праздничных мероприятиях в стране. В 2014 и 2015 годах он выходил к празднующим годовщину присоединения Крыма в Москве, а в 2016 году ездил в Крым и его поздравление транслировали по видеосвязи (в том числе в Крыму).

Репортаж из Севастополя о том, как крымчане праздновали 18 марта, читайте на «Фонтанке».

