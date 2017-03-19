Набиуллина: экономический рост в регионах России не оправдал надежд G20
Во многих регионах мира наблюдается экономический рост, но он слабее, чем ожидали члены группы G20. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, передает Reuters.
Набиуллина приняла участие в двухдневной встрече министров финансов и руководителей центральных банков 20 крупнейших экономик мира в немецком городе Баден- Баден, которая завершилась в субботу, 18 марта.
Для решения проблемы слабого экономического роста необходимы усилия в сфере денежной и фискальной политики, а также проведение структурных реформ, заявила Набиуллина в комментарии. Глава Банка России добавила, что волатильность потоков капитала стала «вызовом для многих».
«Сотрудничество на международном уровне могло бы помочь решить проблему источников резкой нестабильности потоков капитала и ее последствий», — цитирует слова Набиуллиной RNS.
По результатам встречи в Баден-Бадене министры финансов и руководители центральных банков G20 отказались от обещания сохранить свободную и открытую глобальную торговлю, поддавшись давлению все более протекционистских США, констатирует Reuters. Пункт о сохранении режима свободной торговли и отказе от протекционистских мер не вошел в итоговое коммюнике встречи из-за позиции делегации США.
Мировой экономический рост набирает силу, но неопределенность сохраняется, поскольку все зависит от экономической политики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард по итогам встречи G20 в Баден-Бадене.
Источник: RNS