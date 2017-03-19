Песков: Восстановлению отношений с Киевом мешает «идеологическое одурманивание»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что быстрому решению проблемы отношений РФ и Украины мешает «эмоциональный накал» и «идеологическое одурманивание», при этом Россия понимает важность межгосударственных отношений и с дружелюбием относится к народу Украины.

«Как только эмоциональный накал и последствия идеологического одурманивания спадут на Украине, в самых разных регионах Украины, когда украинцы смогут трезвыми глазами спокойно посмотреть на произошедшее, когда они задумаются, когда они смогут спокойно посмотреть на свою новейшую историю, я думаю, тогда будет больше понимания», — сказал Песков в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что Украина важна для России в плане межгосударственных, гуманитарных и экономических отношений. По словам Пескова, в РФ «никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет и, я надеюсь, не будет».