В Мозамбике на молодого футболиста напал крокодил

Футболист из Мозамбика Эстевао Альберто Жино стал жертвой нападения крокодила. Хищник атаковал игрока, когда тот бежал по берегу реки Замбези.

«Крокодил внезапно вышел из воды и схватил Эстевао за талию, после чего уполз обратно в воду. Его друзья очень испугались, они слышали крики, но ничего не могли поделать. Крокодил был пятиметровый», — рассказал тренер команды Эди Карвальо. Футболист умер, ему было всего 19 лет.

Эстевао Альберто Жино выступал за любительский клуб «Атлетико Минейро де Тете».

