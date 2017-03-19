Цена врачебной ошибки - семь тысяч евро каждый месяц

"Фонтанка" уже рассказывала о маленьком петербуржце Кирилле Юдине. Мальчик родился с аномалией развития мочевыводящей системы. Ситуацию можно было исправить. Однако все испортила врачебная ошибка.

Родители Кирилла Юдина обращались в редакцию "Фонтанки" в ноябре прошлого года. Публикация помогла собрать средства на очередной этап лечения. Очередной, но не последний. Теперь сбором средств занимается петербургский фонд "Алеша". Для оплаты реабилитации с марта до конца 2017 года испанская клиника выставила счет на 47 703 EUR или 3 128 840 рублей (по курсу Сбербанка 64,59 руб + 1 руб).

Иногда одна роковая ошибка полностью меняет жизнь человека, а иногда целой семьи. Именно так произошло в семье Юдиных. Кирилл родился с аномалией развития мочевыводящей системы. В первый год жизни мальчик пережил серию реконструирующих операций. Мама и папа верили, что скоро сын полностью выздоровеет...

Но судьба решила иначе. В мае 2015 года Кирилл поступил в СПбГПМУ для очередной плановой операции. В ночь с 15 на 16 мая реаниматолог неправильно поставил подключичный катетер и проткнул вену. Началось сильное кровотечение в плевральную полость. Медики не оказали своевременную помощь.

Произошла остановка сердца. Клиническая смерть. 16 дней в коме. Инсульт. Мальчик утратил большинство из привычных навыков и почти перестал реагировать на внешние раздражители.

Дальше – новый удар. В России Кириллу отказали в нейрореабилитации. Родители отправились в клинику Nisa в Испании, где накоплен положительный опыт работы с детьми с подобными заболеваниями. В клинике мальчику поставили ещё один диагноз – приобретённый двусторонний вывих тазобедренного сустава.

С 1 июля 2015 года мальчик постоянно находится на реабилитации в Испании. За это время Кирюша научился всему с нуля – держать голову, переворачиваться, сидеть, стоять в вертикализаторе и у опоры, улыбаться и смеяться, говорить разные звуки и слоги, научился есть и пить через рот, частично восстановилось зрение. Родители мечтают полностью восстановить здоровье мальчика, но для этого необходимо продолжать реабилитацию, каждый месяц которой стоит 6400 EUR.

Семья уже исчерпала все средства и теперь просит горожан помочь собрать нужную сумму.

Страничка Кирилла на сайте фонда.