Смоленский лыжник заснял собственное падение с горы в Австрии

Смоленский лыжник Иван Малахов снял от первого лица собственное падение во время спуска с горы в рамках соревнований Freeride World Tour. Видеоролик Малахов опубликовал в YouTube.

Инцидент произошел в Австрии во время третьего этапа соревнований. Сам Малахов в Facebook рассказал подробности произошедшего.

По его словам, одной из причин падения стал «странный снег». Спортсмену пришлось ехать «по упругой и твердой подложке», и на повороте лыжи попали в стык подложки и лавинного отрыва, сообщает РИА Новости.

«Падение было очень жестким, лыжи, закрученные на 17, мгновенно отстегнулись, – вероятно, это самое жесткое падение на лыжах в соревнованиях за мою карьеру», — пояснил Малахов.

После инцидента его отвезли в больницу, где выяснилось, что лыжник ничего себе не сломал, после чего его отправили в гостиницу. «Было очень неприятно, два дня еле ходил», — написал он в комментарии под видео.