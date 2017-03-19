В Москве задержали двух мужчин, устроивших стрельбу на дороге

Два жителя столицы были задержаны после дорожного конфликта со стрельбой на севере Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД.

По предварительным данным, мужчина ранил другого из травматического пистолета на севере Москвы, после чего скрылся на автомобиле. Пострадавшего с огнестрельным ранением обнаружили правоохранители, пишет РИА Новости.

«На территории Северного округа столицы был введен план «Перехват», в результате которого… задержали двух мужчин, находившихся в автомобиле. Ими оказались 41-летний и 34-летний жители столицы», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра у задержанных были изъяты стреляные гильзы и травматический пистолет. Дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.