Полиция Малайзии выявила новых фигурантов дела об убийстве Ким Чон Нама

Главный инспектор полиции Малайзии Халид Абу Бакар заявил о том, что в деле об убийстве Ким Чон Нама появились новые подозреваемые.

«Я не отрицаю, что есть новые лица, в том числе северокорейцы, которые причастны к этому убийству, мы будем использовать все юридические механизмы, чтобы задержать их»,— приводит его слова информационный портал MalaysiaKini. Инспектор отметил, что раскрыть личности подозреваемых не в силах. При этом он добавил, что, по версии следствия, среди новых фигурантов есть «важное лицо».

Ранее сообщалось, что полиция Малайзии обнаружила на записи камер наружного наблюдения еще одного северокорейского гражданина, причастного к убийству Ким Чон Нама. По версии следствия, мужчина следил за выполнением операции, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, брат Ким Чон Ына был убит в середине февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стал сильный паралич, вызванный нервнопаралитическим веществом. По подозрению в причастности к убийству были задержаны граждане Индонезии и Вьетнама. Двум женщинам уже предъявили обвинения. Остальные подозреваемые были объявлены в международный розыск Интерполом.

Пока полиция Малайзии ведет расследование, между Куала-Лумпуром и Пхеньяном уже разгорелся дипломатический скандал. 4 марта Малайзия объявила персоной нон грата посла КНДР Кана Чхоля. В ответ на это 6 марта власти Северной Кореи объявили персоной нон грата посла Малайзии Мохаммада Низана Мохаммада.