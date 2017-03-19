В Ростове-на-Дону открыли памятник жертвам авиакатастрофы Boeing

Памятник жертвам авиакатастрофы летевшего из Дубая Boeing открылся сегодня в Ростове-на-Дону в годовщину трагедии, передает ТАСС.

Композиция установлена в сквере перед входом в здание аэровокзала.

«Прошел ровно год с той страшной трагедии в ростовском аэропорту. Мы в полной мере осознаем масштаб произошедшего и разделяем скорбь. Беда одна, и это общая боль для всех. Пусть этот памятный знак символизирует души погибших, вечная им память», — сказал присутствующий на открытии министр транспорта России Максим Соколов.

Памятник высотой около 4 метров состоит из трех гранитных колонн и вертикальной плиты с выгравированными именами погибших. У основания плиты установлено изваяние птицы, которое символизирует связь земли и неба.

Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта прошлого года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

