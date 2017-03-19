МВФ отложил обсуждение кредитного транша Украине

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины. «Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром»,— цитирует ТАСС осведомленный источник в фонде. Заседание ранее планировалось на 20 марта, дата нового рассмотрения пока не определена.

По словам источника, перенос вызывает удивление, так как к заседанию уже все было подготовлено. Решение отложить дискуссию в последний момент могло быть принято только с согласия высшего руководства МВФ, отмечает собеседник агентства, однако в субботу директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард и ее первый заместитель Дэвид Липтон находились не в Вашингтоне, а в немецком Баден-Бадене на совещании «большой двадцатки».

В уведомлении о переносе сообщается, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы». Подробностей в документе не приводится, пишет «Коммерсантъ».

По итогам обсуждения ожидается предоставление Киеву четвертого кредитного транша. 4 марта в МВФ сообщили о достижении договоренности с властями Украины в рамках освоения программы в $17,5 млрд. Ранее МВФ обещал учитывать долговое противостояние между Москвой и Киевом, принимая решение о выделении Украине следующего транша.

Миссия МВФ работала в Киеве 3–17 ноября. После завершения работы фонд потребовал от Киева принять согласованный с организацией бюджет на 2017 год и продолжить экономические реформы. Последнее время переводы Украине откладывались из-за отсутствия прогресса с реформами.