Должники в России стали чаще жаловаться на незаконные методы взыскания долгов
Должники стали чаще жаловаться на незаконные методы взыскания долгов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Речь идет о методах, связанных с психологическим давлением, угрозой применения физической силы, уничтожением имущества, поясняет издание.
Если в январе 2017 года на такие жалобы из их общего числа приходилось 7%, то в феврале доля выросла до 13%. Это больше, чем в среднем за весь 2016 год (11%), когда закон о защите должников еще не действовал (он вступил в силу с января 2017 года).
В IV квартале 2016 года было затишье по таким жалобам, поскольку участники рынка готовились к новому закону и регулированию, сообщил изданию председатель контрольного комитета НАПКА Дмитрий Теплицкий. По его словам, рост жалоб вызывает у ассоциации беспокойство.
НАПКА зафиксировала снижение количества жалоб на коллекторов после вступления в силу отраслевого законодательства, сообщил RNS президент НАПКА Алексей Саватюгин. Новое законодательство предусматривает, в частности, запрет на работу агентств, не включенных в государственный реестр, и регламентацию общения коллекторов с должниками. В настоящее время в реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов, включены около 40 коллекторских агентств. У них, по словам Саватюгина, есть сложности с вступлением в реестр.
Источник: RNS