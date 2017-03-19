Склад на Салова горел 12 часов

Полностью потушить склад во Фрунзенском районе Петербурга, который расположен в непосредственной близости от жилых домов, удалось спустя 12 часов. Из огня эвакуировали полсотни газовых баллонов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, одноэтажный склад в доме 23б по улице Салова потушили в 20:46 18 марта. Чтобы справиться с огнем, потребовался 41 расчет и пожарный поезд для подачи огнетушащих веществ. Из горящего помещения спасатели вынесли 50 транспортных газовых баллонов.



Специалисты химико-радиометрической лаборатории комитета по вопросам законности и правопорядка в зоне пожара взяли пробы воздуха и провели замеры. Экспертиза показала, что концентрация вредных веществ находится в пределах допустимой нормы.

По данным спасателей, в сильном пожаре никто не погиб и не пострадал.

Напомним, сигнал о пожаре на территории ООО «Петербургская топливная компания» поступил дежурным в 08:50. Столб черного дыма был виден из разных районов города. Прибывшие на место ЧП на улице Салова спасатели сразу присвоили пожару второй номер сложности. В примыкающем к административному зданию складском сооружении огонь охватил уже 400 квадратных метров при общей площади в 1200 квадратов. Через четверть часа распространение огня на складе, в 600 метрах от которого стоят жилые дома, остановить не удалось. Ранг пожара повысили сразу до четвертого — предпоследнего — номера сложности. К уже работающим на месте ЧП 75 спасателям направили дополнительные расчеты и передвижную химико-радиометрическую лабораторию.

Остановить распространение огня удалось только в 10 часов, когда пламя охватило уже тысячу квадратных метров.

Дальше пожар тушили уже по третьему номеру, через пятьдесят минут его снизили до второго, еще через сорок пять — до первого. В 12:45 силами 205 человек и 41 расчета открытое горение ликвидировали и начали проливать тлеющие очаги.