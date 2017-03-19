Из горящего дома на Маршала Блюхера спасли троих

Пожарные в субботу, 18 марта, тушили деревянный дом в Калининском районе Петербурга. Из огня успели спасти трех человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре в доме 12 на проспекте Маршала Блюхера поступил дежурным в десять вечера 18 марта. На место оперативно прибыли 15 человек и три расчета. Огонь распространился на 20 квадратных метров обстановки.

Из полыхающего одноэтажного дома вовремя эвакуировали трех жильцов.



С огнем справились в 22:56. По данным спасателей, обошлось без жертв.