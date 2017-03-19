СМИ сообщили об обысках в офисе главы Volkswagen Мюллера

Прокуратура в Мюнхене провела обыски по делу Audi в офисе главы правления концерна Volkswagen Маттиаса Мюллера и изъяла ряд документов, сообщил таблоид Bild am Sonntag со ссылкой на представителя автогиганта.

Обыски прошли 15 марта в офисах Audi в Ингольштадте и Некарсульме (федеральные земли Бавария и Баден-Вюртемберг), а также в частных квартирах. К мероприятиям были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры трех федеральных земель — Баварии, Баден-Вюртемберга и Нижней Саксонии.

Следствие по делу Audi ведется по факту продажи на американском рынке с 2009 по 2015 годы почти 80 тысяч автомобилей, которые были оборудованы шестилитровыми двигателями V6, разработанными Audi AG. По данным прокуратуры, есть подозрения, что эти автомобили были оборудованы техническими устройствами для манипуляции данными о выхлопах, чтобы они соответствовали американским стандартам, покупатели не были проинформированы об этом.

По информации таблоида, в причастности к так называемому «дизельному скандалу» подозреваются 47 сотрудников концерна. Среди них Мюллер, который также занимает пост главы наблюдательного совета в Audi, а также глава Audi Руперт Штадлер. У этих лиц, по данным Bild am Sonntag, следователи изымали деловые календари, личные записные книжки и служебные сим-карты. Официальных обвиняемых по данному делу пока нет, пишет РИА Новости.

Автоконцерн Volkswagen, куда входит и Audi, в сентябре 2015 года был обвинен в США в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Расследование в отношении Volkswagen ведут профильные ведомства в ряде стран Европы и Азии.