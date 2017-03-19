КНДР протестировала новый мощный ракетный двигатель

Северная Корея сообщила, что протестировала новый мощный ракетный двигатель, передает агентство Reuters.

Тестирование прошло на ракетодроме Тончхан-ни. Целью испытаний была проверка основных параметров двигателя, таких, как тяговая мощность, а также надежности его конструкции.

Лидер страны Ким Чон Ын заявил, что этот тест — «новое рождение» ракетной индустрии КНДР. Ким Чон Ын лично присутствовал на ракетодроме. Он ознакомился с техническими характеристиками двигателя и отдал указание о начале испытания.

Ранее США и Китай договорились противостоять ядерной угрозе КНДР. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможном появлении ядерного оружия у Японии и Южной Кореи для сдерживания Пхеньяна. При этом американские власти не считают целесообразным возобновление шестисторонних переговоров с КНДР. В ответ в МИД России заявили, что «альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет» и что США и их союзники не делают ничего для выхода из «порочного круга напряженности» на полуострове, пишет «Коммерсантъ».

Внимание стран мира к ядерной и ракетной программам КНДР обострилось после пуска 6 марта Пхеньяном сразу четырех ракет. Три из них достигли акватории Японии. 14 марта Вашингтон, Токио и Сеул санкционировали начало трехсторонних военных учений по противоракетной обороне. В Пхеньяне расценили маневры как посягательство на государственный суверенитет и пообещали «превратить все базы агрессии в непригодные для жизни дебри».