Анкара заявила о создании в европейских странах антитурецкого союза

События последних недель доказывают наличие единого антитурецкого плана в Европе, участниками которого являются также Германия, Нидерланды, Австрия и Швейцария. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает информагентство «Анадолу».

Глава правительства Турции сделал это заявление, обращаясь по телефону к участникам мероприятия турецкой общины Австрии в Вене.

По словам Йылдырыма, в ряде стран Европы оказывают самую активную поддержку Рабочей партии Курдистана (правительство Турции считает ее террористической, правоохранительные органы Турции ведут с РПК вооруженную борьбу), тогда как члены турецких общин сталкиваются с серьезным противодействием местных властей, пишет RNS.

В случае поддержки конституционных изменений на референдуме 16 апреля (Реджеп Тайип Эрдоган призывает турок проголосовать за переход от парламентской формы правления к президентской республике, отменить должность и осуществить некоторые другие реформы), «борьба с террористическими структурами усилится, и это осознают недруги Турции», заявил Йылдырым.

«Какие бы шаги ни предпринимали противники Турции, их планы обречены на провал. Им не помогут ни поддержка террористов РПК и ДЕАШ (так в Турции называют ИГ, запрещенную и признанную экстремистской организацией в России и других странах. — RNS), ни вклад сторонников террористического течения «Параллельное государство», возглавляемого Фетуллахом Гюленом», – подытожил турецкий премьер.

