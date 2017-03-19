В Подмосковье расследуют дело о гибели ребенка в колодце на аэродроме

По факту гибели мальчика в техническом колодце на аэродроме Большое Грызлово в Серпуховском районе Подмосковья Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По версии следствия, 18 марта ребенок находился без присмотра родителей на территории аэродрома ООО «Аэродром Большое Грызлово». Мальчик поднял крышку технического колодца, заполненного водой, проник внутрь. Он провалился под лед и утонул.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 2 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.