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19.03.2017 10:36

Навального закидали яйцами на митинге против повышения тарифов в Новосибирске

Неизвестный кинул несколько яиц в оппозиционера Алексея Навального, присутствовавшего на митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирске, передает «Интерфакс».

Уточняется, что инцидент произошел перед самым началом акции. Нарушителя порядка задержала полиция.

По словам представителя мэрии города, в митинге приняли участие около 2,5 тысячи человек.

В январе в Новосибирске также проходил митинг против повышения тарифов ЖКХ. Участники митинга потребовали отменить распоряжение губернатора, устанавливающее рост тарифов в Новосибирске в среднем на 15%, при том что правительство страны установило его в 4%.
 

Источник: "Газета.ру"


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22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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