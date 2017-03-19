Навального закидали яйцами на митинге против повышения тарифов в Новосибирске

Неизвестный кинул несколько яиц в оппозиционера Алексея Навального, присутствовавшего на митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирске, передает «Интерфакс».

Уточняется, что инцидент произошел перед самым началом акции. Нарушителя порядка задержала полиция.

По словам представителя мэрии города, в митинге приняли участие около 2,5 тысячи человек.

В январе в Новосибирске также проходил митинг против повышения тарифов ЖКХ. Участники митинга потребовали отменить распоряжение губернатора, устанавливающее рост тарифов в Новосибирске в среднем на 15%, при том что правительство страны установило его в 4%.

