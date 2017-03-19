На КАД полыхала грузовая «Газель». На Ударников сгорела «КИА»

За ночь в Петербурге сгорели две машины, еще одна пострадала.

В Кировском районе ночью 18 марта пожарные тушили «Газель». А в Красногвардейском районе из-за горящей KIA пострадал припаркованный рядом Chevrolet.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на 74-м километре кольцевой автодороги поступил в 22:55 18 марта. К приезду пожарных в грузовой «Газели» сгорели все сгораемые части. Десять человек потушили автомобиль в 23:15.

Полыхающую «Газель» засняли проезжающие мимо водители. Огонь охватил кабину грузовой машины.

В половине пятого ночи 19 марта во дворе дома 32/3 на проспекте Ударников загорелся автомобиль KIA. По данным МЧС по Петербургу, пять человек тушили машину почти час. В KIA выгорели все сгораемые части. На припаркованный перед ним Chevrolet огню перекинуться не дали, но у автомобиля оплавились пластиковые элементы задней части.

По данным спасателей, люди в пожарах не пострадали.