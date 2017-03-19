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19.03.2017 10:10

В дагестанском Хасавюрте введен режим КТО

В трех районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО), ведется поиск боевиков. Об этом в воскресенье, 19 марта, ТАСС сообщил представитель Оперативного штаба НАК в республике.

«Режим КТО введен в 07:00 в пределах административных границ города Хасавюрт, Хасавюртовского района и на отдельных участках территорий, ограниченных населенными пунктами Ленинаул, Калининаул, Дылым, Гостала, Инчха (все села не попали в зону КТО) Казбековского района, Миатли, Бавтугай (села также не вошли в зону КТО) и мост через канал Юз баш Кизилюртовского района республики», — рассказали в штабе.

Представитель штаба НАК добавил, что ведется поиск боевиков и их пособников. «На территории КТО до снятия режима будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений», — пояснил он.

Последний раз режим КТО в Хасавюрте вводился 29 января в связи с операцией по поиску боевиков. Ранее, 21 января, два боевика были уничтожены в ходе спецоперации в селе Вперед Кизлярского района республики. Перед этим в населенном пункте также вводился режим КТО.

Источник: "Лента.ру"


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