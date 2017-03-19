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19.03.2017 09:56

Петербуржец выпрыгнул из окна горящей квартиры на Ланском и выжил

При пожаре в Приморском районе Петербурга утром 19 марта мужчина пострадал не только от ожогов, но и от травм, полученных в результате падения с высоты. Спасаясь от огня, он выпрыгнул с пятого этажа. Спасатели вывели на улицу 19 соседей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре в доме 39 по Ланскому шоссе поступил в 8:20. Через восемь минут на место происшествия приехали пожарные. К этому времени огонь распространился, и пламя вырывалось из трех окон двухкомнатной квартиры на пятом этаже, откуда выпрыгнул мужчина.

Пострадавшего с ожогами госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. Еще 19 соседей пострадавшей квартиры эвакуировали спасатели.

С открытым горением 19 человек и четыре расчета справились в 8:58. Через восемь минут огонь, который распространился на 40 квадратных метров, был полностью потушен.

Жители соседних квартир в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» предположили, что пожар произошел из-за взрыва газа. «Мы проснулись как раз, и взрыв...точнее, три... стекла звук... скорее звонить в службы и на улицу», – написали в комментариях.

 

Однако, по данным ГУ МЧС по городу, газовое оборудование исправно и оконные рамы, которые при взрыве вынесло бы взрывной волной, целы. На месте работают дознаватели.

Читатель Денис

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