«Зенит»-«Арсенал»: зачем идти на стадион?
«Спартак» в субботу потерял очки, возвращение Игоря Семшова на «Петровский», воспитанники тульского футбола в истории «Зенита»: «Зенит» принимает команду которой уже забивал пять мячей в этом сезоне, а «Фонтанка» рассказывает, почему нужно идти на стадион.
1 Что там в таблице.
После предыдущего тура казалось, что в целом дело табак: «Зенит» проиграл, «Спартак» выиграл, московские коллеги написали в соцсетях «в столице +8» и в целом было тревожно. В субботу «Спартак» в дерби сыграл вничью с «Локомотивом» и матч с «Арсеналом» – отличная возможность для «Зенита» сократить отставание в таблице.
2 Как сыграли в первом круге.
В первом круге, несмотря на день города в Туле, получилось неаккуратно: «Зенит» выиграл 5-0, все пять мячей забили разные игроки, все пять – внутренней стороной стопы. В тот вечер фамилии Кокорина, Дзюбы, Мака, Жулиано, Кержакова загорались на табло тульского стадиона. Впрочем, то достижение мало что сейчас значит: у команды новый тренер, за зимнее окно в «Арсенал» перешли 10 новых футболистов.
3 Страницы истории.
В 40-ые годы прошлого века команда в Туле называлась «Зенит»: оно и понятно – оборонная линия, все дела. «Арсенал» только второй раз выступает в элите, предыдущий заход ассоциировался с фигурой Дмитрия Аленичева. Исторически «Арсенал» рекордами связан со «Спартаком»: Юрий Ковтун в 2012 году сыграл за «Арсенал» в возрасте 42 с лишним лет; Дмитрий Парфенов забил самый возрастной гол за «Арсенал»: в том же матче против «Ельца», в возрасте почти 39 лет; Евгений Савин (ССЫЛКА НА ИНТЕРВЬЮ) – автор единственного пентатрика: 2013 год, «Металлург»-«Арс
4 Руководство.
У «Арсенала» новый главный тренер: Сергея Павлова, «Арсенал» которого «Зенит» обыгрывал в пять мячей, уволили в октябре прошлого года. На тот момент у Павлова была 1 победа в 9 играх. Клуб возглавил Сергей Кирьяков, легенда «Динамо» (под сто матчей) и «Карлсруэ» (145 матчей, 29 голов). Кирьяков одним из первых понял, как важен Китай в современном футболе и провел 67 матчей за клубы «Юньнань Хунта» и «Шаньдун Лунэн» (2001-2003 годы). Входил в тренерский штаб олимпийской сборной России (возраст до 21 года) Игоря Колыванова; та сборная проиграла Фарерам на выезде 1-0.
В «Арсенале» грандиозный тренерский штаб: Кирьякову помогает экс-игрок «Торпедо», «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов (сидел за одной партой с сыном Куравлева и вспоминает свой контракт в «Зените» с теплотой), легендарный Вячеслав Чанов, уволенный из ЦСКА, где он воспитал Игоря Акинфеева, тренирует Владимира Габулова, Александр Шмарко отыграл больше 200 игр за «Ростов» и выигрывал Кубок России с «Тереком» в 2004 году.
У «Арсенала» с 5 октября 2016 года колоритнейший президент: Гурам Аджоев играл за «Торпедо» (Кутаиси), «Динамо» (Москва и Тбилиси), харьковский «Металлист» и венгерский «Диошдьер». 83 матча за раменский «Сатурн» (1996-1998). Спортивный директор «Динамо» (Москва) с 18 июля 2013 года по 1 июля 2015 года (вспомните на досуге, кто тогда приходил в «Динамо», кто уходил и на каких условиях). Аджоев – вице-президент Ночной Хоккейной Лиги. Его сын Гурам Аджоев-мл. заявлен за «Арсенал» на позиции нападающего. В свое время из-за того, что любимые номера Матье Вальбуэна в «Динамо» были заняты Аджоевым-младшим и сыном нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, француз выбрал себе странный номер – 14-ый.
5 Что общего.
Анатолий Давыдов, обладатель уникального рекорда (единственный, кто выходил на поле в официальном матче в команде мастеров на высшем уровне вместе с сыном: сезон 1997 года), чемпион СССР 1984 года, начинал свою игровую карьеру в Туле: с 1971 по 1975 Анатолий Викторович выступал за команду «Металлург» (Тула). В качестве тренера Давыдов выигрывал Кубок России 1999, бронзу-2009 и золото с дублирующим составом «Зенита» в 2009 году.
Полузащитник «Арсенала» Илья Максимов когда-то забивал в составе «Зенита» словацкому «Виону» в Кубке УЕФА-2007. Мягко скажем, потенциал свой в Петербурге Максимов, сыгравший за «Зенит» 13 матчей, не реализовал.
6 Воспитанники.
В рамках продолжения нашего сериала мы фиксируем очередную победу команды-противни
7 Алексей Еськов.
Предыдущий матч «Зенита» в Перми запомнился в том числе и благодаря выдающейся работе арбитра Турбина. Игру против «Арсенала» обслуживает арбитр категории ФИФА Алексей Еськов. Еськов родился в Невинномысске в 1978 году, в РФПЛ дебютировал в 2009 году, в матче «Химки»-«Терек». За спиной 7 сезонов – с 1996 по 2003 год – профессиональног