«Зенит»-«Арсенал»: зачем идти на стадион?

4 Руководство.

У «Арсенала» новый главный тренер: Сергея Павлова, «Арсенал» которого «Зенит» обыгрывал в пять мячей, уволили в октябре прошлого года. На тот момент у Павлова была 1 победа в 9 играх. Клуб возглавил Сергей Кирьяков, легенда «Динамо» (под сто матчей) и «Карлсруэ» (145 матчей, 29 голов). Кирьяков одним из первых понял, как важен Китай в современном футболе и провел 67 матчей за клубы «Юньнань Хунта» и «Шаньдун Лунэн» (2001-2003 годы). Входил в тренерский штаб олимпийской сборной России (возраст до 21 года) Игоря Колыванова; та сборная проиграла Фарерам на выезде 1-0.

В «Арсенале» грандиозный тренерский штаб: Кирьякову помогает экс-игрок «Торпедо», «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов (сидел за одной партой с сыном Куравлева и вспоминает свой контракт в «Зените» с теплотой), легендарный Вячеслав Чанов, уволенный из ЦСКА, где он воспитал Игоря Акинфеева, тренирует Владимира Габулова, Александр Шмарко отыграл больше 200 игр за «Ростов» и выигрывал Кубок России с «Тереком» в 2004 году.

У «Арсенала» с 5 октября 2016 года колоритнейший президент: Гурам Аджоев играл за «Торпедо» (Кутаиси), «Динамо» (Москва и Тбилиси), харьковский «Металлист» и венгерский «Диошдьер». 83 матча за раменский «Сатурн» (1996-1998). Спортивный директор «Динамо» (Москва) с 18 июля 2013 года по 1 июля 2015 года (вспомните на досуге, кто тогда приходил в «Динамо», кто уходил и на каких условиях). Аджоев – вице-президент Ночной Хоккейной Лиги. Его сын Гурам Аджоев-мл. заявлен за «Арсенал» на позиции нападающего. В свое время из-за того, что любимые номера Матье Вальбуэна в «Динамо» были заняты Аджоевым-младшим и сыном нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, француз выбрал себе странный номер – 14-ый.