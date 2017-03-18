В воскресенье в Петербурге обещают дождь

В Петербурге в воскресенье, 19 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

По данным Гидрометеоцентра, температура в городе прогнозируется до плюс 2 – 4 градусов Цельсия.

Ветер ночью переменный, днем северных направлений, 1 – 6 м/с. Температура воздуха ночью +1...-1 гр., днем +2...+4 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.