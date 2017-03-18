Еще
11:49 19.03.2017
Пришлите свою новость!
11:48
СМИ сообщили об обысках в офисе главы Volkswagen Мюллера
11:36
Игрок НХЛ попал шайбой в отверстие для камеры и разбил лицо болельщику
11:28
КНДР протестировала новый мощный ракетный двигатель
11:19
Из горящего дома на Маршала Блюхера спасли троих
11:09
Анкара заявила о создании в европейских странах антитурецкого союза
10:58
В Подмосковье расследуют дело о гибели ребенка в колодце на аэродроме
10:50
В Ленобласти пьяный водитель заблокировал 12 поездов
10:36
Навального закидали яйцами на митинге против повышения тарифов в Новосибирске
10:25
На КАД полыхала грузовая «Газель». На Ударников сгорела «КИА»
10:17
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
10:10
В дагестанском Хасавюрте введен режим КТО
10:00
В воскресенье в Петербурге обещают дождь
09:56
Петербуржец выпрыгнул из окна горящей квартиры на Ланском и выжил
02:05
Скончался один из пионеров рок-н-ролла Чак Берри
01:49
Русский музей отметит день рождения бесплатным входом
01:17
В “Родине” вспомнят Фассбиндера
18/03
Ученые выясняют, почему людям грустно после секса
18/03
Лесовоз разрушил мост и отрезал от цивилизации две деревни в Ленобласти
18/03
Очевидцы: Пробка на КАД образовалась из-за аварии
18/03
Аэропорт Ларнаки эвакуировали из-за подозрительного предмета
18/03
Очевидцы заметили «припаркованного» на Брестском бульваре коня
18/03
На территории Белого дома задержали незваного гостя
18/03
На «Брусничном» скопилась двухчасовая пробка
18/03
На КАД образовалась аномальная для субботы пробка
18/03
Дик Адвокаат завершает тренерскую карьеру
18/03
В Финляндии почта будет развозить пиво
18/03
В Екатеринбурге впервые в мире сыграли в керлинг автомобилями «Ока»
18/03
В Брюсселе из-за взрыва разрушен четырехэтажный дом
18/03
Женщина на KIA сбила пешехода на Октябрьской набережной
18/03
Аксенов: Крым на 95% адаптирован в правовое поле России
18/03
Пьяного угонщика с пистолетом ГИБДД гоняла по Приморскому району
18/03
В Петербурге в воскресенье ожидается гололедица
18/03
Найденный в Алма-Ате российский физик отказался от показаний о рабстве‍
18/03
СКА сыграет с «Локомотивом» в финале Западной конференции КХЛ
18/03
В Таллине мужчина топором разгромил офис банка
18/03
Трамп перепутал ирландскую пословицу со стихами нигерийского поэта
18/03
В Ленобласти минус борется с плюсом, а снег с дождём
18/03
Ученые создали устройство для экспресс-диагностики бактериальных инфекций
18/03
Заслуженный тренер России по хоккею Гимаев умер во время матча ветеранов
18/03
Аэропорт Орли в Париже полностью возобновил работу
18/03
Пилот заснял происходящее в кабине во время сложной посадки
18/03
В ЗВО поступят более 30 установок «Смерч» и «Торнадо-Г»
18/03
Болельщики «Спартака» баннерами ответили на фильм Би-би-си о фанатах из России
18/03
Правительство одобрило законопроект об охране самолетов полицией
18/03
Мэрия Москвы отказала Навальному в шествии по Тверской
18/03
Несколько десятков человек в Петербурге отпраздновали с ЕР присоединение Крыма
18/03
В Купчино митинговали сотни гаражников
18/03
Полтавченко съездил к патриарху
18/03
МВД проверит информацию о принуждении дальнобойщиков к протестам против «Платона»
18/03
США и Китай договорились вместе противостоять ядерной программе КНДР
18/03
На Лесном горела коммуналка
18/03
Порошенко подарили путеводитель по Крыму
18/03
На Ветеранов Saab сбил двух человек на пешеходном переходе
18/03
Норвежского лыжника на марафоне сбил снегоход
18/03
Очередь на Айвазовского в Корпус Бенуа растянулась на 2,5 часа
18/03
На Марсовом поле не дали поднять квадрокоптер
18/03
«Книжные аллеи» уедут в Ялту
18/03
Организаторы митинга: на Марсово поле пришли около 10 тысяч
18/03
Правительство одобрило общественные обсуждения градостроительных проектов в Интернете
18/03
Фотографии из особняка, где ФСБ провела обыск по «Новым Крестам»
18/03
На Приморском проспекте на стройке полыхала бытовка
18/03
Турецкая полиция нашла открытый на имя убийцы посла Карлова банковский счет
18/03
В аварии со сбежавшим водителем возле Корабселек пострадал ребёнок
18/03
Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки
18/03
На Салова проливают тлеющие очаги
18/03
Митинг на Марсовом поле собрал тысячи горожан
18/03
По факту поджога похоронного магазина в Сланцах возбуждено уголовное дело
18/03
Иван Краско: А не станет ли РПЦ музейным экспонатом?
18/03
В Невском районе прошел флешмоб против строительства ВСД
18/03
ГИП-ТРИП № 2: Лучшее видео «Фонтанки» за неделю
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
19.03.2017 10:00

В воскресенье в Петербурге обещают дождь

В Петербурге в воскресенье, 19 марта, ожидается облачная с прояснениями погода.  Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.  

По данным Гидрометеоцентра,  температура в городе прогнозируется до плюс 2 – 4 градусов Цельсия.

Ветер ночью переменный, днем северных направлений, 1 – 6 м/с. Температура воздуха ночью +1...-1 гр., днем +2...+4 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00

«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку

Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
КЕЙ
14.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI

Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Из горящего дома на Маршала Блюхера спасли троих
На КАД полыхала грузовая «Газель». На Ударников сгорела «КИА»
В воскресенье в Петербурге обещают дождь
Очевидцы: Пробка на КАД образовалась из-за аварии
Очевидцы заметили «припаркованного» на Брестском бульваре коня
На КАД образовалась аномальная для субботы пробка
В Петербурге в воскресенье ожидается гололедица
Несколько десятков человек в Петербурге отпраздновали с ЕР присоединение Крыма
В Купчино митинговали сотни гаражников
Полтавченко съездил к патриарху
Участники митинга на Марсовом поле: Мы вам не деревня
Кресты-2 рождены, чтоб воровскую сказку сделать былью
«Муха» протеста
Частный трамвай может прихлопнуть «Блоху»
Госзаказ перегрелся
Буров встал за Исаакий
Как Петербург превратился в песочницу
Валерий Шиян: Мы закончили с экспериментами
Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона
За судью решили
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Зенит»-«Арсенал»: зачем идти на стадион?

Сергей Михайличенко

Митинг на Марсовом поле собрал тысячи горожан

Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки

ГИП-ТРИП № 2: Лучшее видео «Фонтанки» за неделю

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

Пожар на Салова тушат по четвёртому номеру

Итоги недели: Конфликт на дороге, Ливия и Евровидение

Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00
«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку
Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.