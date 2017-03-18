Ученые выясняют, почему людям грустно после секса

Исследователи из Квинслендского технологического университета решили провести опрос, чтобы подробно изучить явление посткоитальной дисфории, чувства подавленности после успешного полового акта. Об этом сообщается на сайте университета.

Как рассказывает профессор Роберт Швейцер, автор исследования, в норме после секса должно появляться ощущение благополучия, психологического и физического расслабления. Однако многие сталкиваются с посткоитальной дисфорией — совершенно противоположным явлением, проявляющемся в беспокойстве, плаксивости, напряжении. «Существует широкий диапазон реакций, следующих за сексуальной активностью», - отмечает профессор.

Поняв причины посткоитальной дисфории, можно будет найти и способы решения этой проблемы. Предыдущее исследование показало, что она возникает даже в тех случаях, когда сам секс принес удовольствие. В опросе могут принять участие гетеросексуальные и гомосексуальные мужчины и женщины, сообщает "Газета.ру".

