Еще
23:14 18.03.2017
Пришлите свою новость!
22:43
Ученые выясняют, почему людям грустно после секса
22:24
Лесовоз разрушил мост и отрезал от цивилизации две деревни в Ленобласти
22:18
Очевидцы: Пробка на КАД образовалась из-за аварии
22:10
Аэропорт Ларнаки эвакуировали из-за подозрительного предмета
21:37
Очевидцы заметили «припаркованного» на Брестском бульваре коня
21:29
На территории Белого дома задержали незваного гостя
21:11
На «Брусничном» скопилась двухчасовая пробка
21:11
На КАД образовалась аномальная для субботы пробка
21:04
Дик Адвокаат завершает тренерскую карьеру
20:52
В Финляндии почта будет развозить пиво
20:45
В Екатеринбурге впервые в мире сыграли в керлинг автомобилями «Ока»
20:36
В Брюсселе из-за взрыва разрушен четырехэтажный дом
20:24
Женщина на KIA сбила пешехода на Октябрьской набережной
20:19
Аксенов: Крым на 95% адаптирован в правовое поле России
20:10
Пьяного угонщика с пистолетом ГИБДД гоняла по Приморскому району
20:04
В Петербурге в воскресенье ожидается гололедица
19:52
Найденный в Алма-Ате российский физик отказался от показаний о рабстве‍
19:43
СКА сыграет с «Локомотивом» в финале Западной конференции КХЛ
19:38
В Таллине мужчина топором разгромил офис банка
19:20
Трамп перепутал ирландскую пословицу со стихами нигерийского поэта
19:02
В Ленобласти минус борется с плюсом, а снег с дождём
18:51
Ученые создали устройство для экспресс-диагностики бактериальных инфекций
18:39
Заслуженный тренер России по хоккею Гимаев умер во время матча ветеранов
18:32
Аэропорт Орли в Париже полностью возобновил работу
18:24
Пилот заснял происходящее в кабине во время сложной посадки
18:18
В ЗВО поступят более 30 установок «Смерч» и «Торнадо-Г»
18:09
Болельщики «Спартака» баннерами ответили на фильм Би-би-си о фанатах из России
18:01
Правительство одобрило законопроект об охране самолетов полицией
17:51
Мэрия Москвы отказала Навальному в шествии по Тверской
17:41
Несколько десятков человек в Петербурге отпраздновали с ЕР присоединение Крыма
17:31
В Купчино митинговали сотни гаражников
17:24
Полтавченко съездил к патриарху
17:21
МВД проверит информацию о принуждении дальнобойщиков к протестам против «Платона»
17:13
США и Китай договорились вместе противостоять ядерной программе КНДР
17:02
На Лесном горела коммуналка
16:51
Порошенко подарили путеводитель по Крыму
16:41
На Ветеранов Saab сбил двух человек на пешеходном переходе
16:38
Норвежского лыжника на марафоне сбил снегоход
16:25
Очередь на Айвазовского в Корпус Бенуа растянулась на 2,5 часа
16:12
На Марсовом поле не дали поднять квадрокоптер
16:00
«Книжные аллеи» уедут в Ялту
15:53
Организаторы митинга: на Марсово поле пришли около 10 тысяч
15:43
Правительство одобрило общественные обсуждения градостроительных проектов в Интернете
15:34
Фотографии из особняка, где ФСБ провела обыск по «Новым Крестам»
15:30
На Приморском проспекте на стройке полыхала бытовка
15:23
Турецкая полиция нашла открытый на имя убийцы посла Карлова банковский счет
15:08
В аварии со сбежавшим водителем возле Корабселек пострадал ребёнок
15:01
Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки
14:54
На Салова проливают тлеющие очаги
14:52
Митинг на Марсовом поле собрал тысячи горожан
14:38
По факту поджога похоронного магазина в Сланцах возбуждено уголовное дело
14:28
Иван Краско: А не станет ли РПЦ музейным экспонатом?
14:22
В Невском районе прошел флешмоб против строительства ВСД
14:17
ГИП-ТРИП № 2: Лучшее видео «Фонтанки» за неделю
14:15
На Васильевском острове на петербурженку упал дорожный знак
14:06
На Марсовом поле собралось не менее полутысячи человек
14:02
Контр-адмирал заявил, что на подлодках ВМФ России женщины служить не будут
13:49
Соцсети отреагировали шутками на то, как Меркель посмотрела на дочь Трампа
13:34
На теле экс-менеджера «Роскосмоса» обнаружены ножевые ранения
13:32
Водителя автобуса, перевернувшегося по пути в Лаппеенранту, оставили под домашним арестом
13:26
Парижский аэропорт Орли приостановил авиасообщение после нападения на военных
13:19
В «Игре престолов» драконов увеличат до размеров Boeing 747
13:12
Обвиненный во взломе Yahoo россиянин оказался сотрудником «Ренессанс Капитала»
13:06
На Сизова налетчик ударил кассиршу по лицу и забрал всю выручку
12:59
СМИ: На ремонте судов Северного флота похитили более 1 млрд рублей
12:49
На набережной Фонтанки дымил забытый микроавтобус
12:45
«Архыз»: Медведев был на курорте раньше, чем «заболел»
12:39
Финских производителей продуктов призывают активнее экспортировать в Россию
12:28
Петербуржец «стрельнул» сигарету с перцовым баллончиком
12:18
Беспечный гражданин Швейцарии чуть не лишился велосипеда в Севастополе
Предыдущие новости
Архив материалов
Личная жизнь
Версия для печати
18.03.2017 22:43

Ученые выясняют, почему людям грустно после секса

Исследователи из Квинслендского технологического университета решили провести опрос, чтобы подробно изучить явление посткоитальной дисфории, чувства подавленности после успешного полового акта. Об этом сообщается на сайте университета.

Как рассказывает профессор Роберт Швейцер, автор исследования, в норме после секса должно появляться ощущение благополучия, психологического и физического расслабления. Однако многие сталкиваются с посткоитальной дисфорией — совершенно противоположным явлением, проявляющемся в беспокойстве, плаксивости, напряжении. «Существует широкий диапазон реакций, следующих за сексуальной активностью», - отмечает профессор.

Поняв причины посткоитальной дисфории, можно будет найти и способы решения этой проблемы. Предыдущее исследование показало, что она возникает даже в тех случаях, когда сам секс принес удовольствие. В опросе могут принять участие гетеросексуальные и гомосексуальные мужчины и женщины, сообщает "Газета.ру".  
 

Источник: "Газета.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
17.03.2017 09:45

Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
ТРК «Сити Молл»
17.02.2017 18:30

Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»

Слово «ярмарка» способно вызвать массу разноплановых ассоциаций. Однако, в отличие от понятия «базар», ярмарка – всегда позитивная картинка, навевающая мысли о народных гуляниях, подарках и веселье
КЕЙ
14.02.2017 09:00

«Китайские аналоги А-брендов. Стоит ли покупать?» — отвечают эксперты КЕЙ

Такие гиганты мобильного рынка, как Apple или Samsung, давно заработали репутацию премиум- (или А-брендов). В то же время ряд других компаний выпускает смартфоны, претендующие по качеству на уровень А-бренда, но цены на эти устройства значительно ниже.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ученые выясняют, почему людям грустно после секса
Лосось с ажурными блинами. Экспресс-рецепт
«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт
Ешь и худей: «ленивая» треска
«Корюшка по-питерски». Экспресс-рецепт
Ученые выяснили, как навыки вождения зависят от музыкального слуха
Джонни Депп и Эмбер Херд развелись
Экспресс-рецепт: Звёздные слойки
Видеорецепт: Морковная запеканка по-фински
Путин предположил, что его крестил отец патриарха Кирилла
«Рыбный четверг» на «Фонтанке»: четыре вкуснейших рецепта
«Выходные в офлайне — это роскошь»
«Рублевая» история
Где еда, там беда
Убирайтесь сами: как кризис прошелся по домашней чистоте
Дневник марафонца. "Арктические хроники"
Как стать человеком для кота
Дневник марафонца. "Белые ночи"
Дышите глубже: вы — в пещере
Как стать хорошей мачехой?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Митинг на Марсовом поле собрал тысячи горожан

Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки

ГИП-ТРИП № 2: Лучшее видео «Фонтанки» за неделю

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

Пожар на Салова тушат по четвёртому номеру

Итоги недели: Конфликт на дороге, Ливия и Евровидение

Венера Галеева

Портфель Юры Капустина, потерянный 77 лет назад, можно увидеть в Купчино

Новости компаний
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
ТРК «Сити Молл»
17.02.2017 18:30
Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»
Слово «ярмарка» способно вызвать массу разноплановых ассоциаций. Однако, в отличие от понятия «базар», ярмарка – всегда позитивная картинка, навевающая мысли о народных гуляниях, подарках и веселье
КЕЙ
14.02.2017 09:00
«Китайские аналоги А-брендов. Стоит ли покупать?» — отвечают эксперты КЕЙ
Такие гиганты мобильного рынка, как Apple или Samsung, давно заработали репутацию премиум- (или А-брендов). В то же время ряд других компаний выпускает смартфоны, претендующие по качеству на уровень А-бренда, но цены на эти устройства значительно ниже.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32
Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина
По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
«МегаФон.ТВ»
30.12.2016 11:55
Премьера сериала СТС «Вы все меня бесите» состоится в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ»
Онлайн-кинотеатр «МегаФон.ТВ» покажет новый сериал от СТС «Вы все меня бесите» за 7 дней до эфира на телеканале. Сериал могут посмотреть все абоненты «МегаФона», а для новых пользователей сервиса действует акция: 14 дней бесплатного просмотра.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.