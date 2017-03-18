Очевидцы: Пробка на КАД образовалась из-за аварии

На 64 км на внутреннем кольце КАД, на участке между Софийской улицей и Московским шоссе, произошла авария. Две иномарки повстречались на кольцевой автодороге. Подобности происшествия выясняются, о жертвах пока ничего неизвестно.

Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка. По словам очевидцев, написавших в группу «ДТП и ЧП» «Вконтакте», прибывшие на место гаишники установили ограждения появились как на внутреннем, так и внешнем кольце КАД.

Ранее сервис «Яндекс.Пробки» предупредил автомобилистов об аномальной для субботнего вечера пробке на кольцевой.