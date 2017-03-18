Аэропорт Ларнаки эвакуировали из-за подозрительного предмета

Пассажиров и сотрудников аэропорта города Ларнака на Кипре в субботу вечером эвакуировали из-за подозрительного предмета в зале вылета вблизи стоек израильских авиалиний, сообщает кипрское издание газеты "Катимерини".

Подозрительный пакет, обернутый клеящейся лентой, был обнаружен возле места взвешивания багажа около семи часов вечера (20.00 мск). На место вызвали взрывотехников, полицейских, пожарных.

Пока не было никакой официальной информации от властей аэропорта о причинах эвакуации.

Для израильских рейсов в аэропорту действует специальный режим безопасности.