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18.03.2017 21:37

Очевидцы заметили «припаркованного» на Брестском бульваре коня

Петербурженка удивилась, увидев «припаркованного» на Брестском бульваре в Красносельском районе, коня. Горожанка волнуется, что конь слабо привязан, поэтому может убежать.

 

Пользователи группы «ДТП и ЧП» мгновенно отреагировали шутками на сообщение. Так, один из участников предположил, что «сейчас на эвакуаторе увезут». Другой пользователь написал, что «за парковку на газоне эвакуируют». Женская половина дискуссии уверено говорила, что «принц к кому-то прискакал». 


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