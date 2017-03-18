На территории Белого дома задержали незваного гостя
Неизвестный, проникший на территорию Белого дома, задержан, сообщает CNN.
Как пояснил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Твиттере, неизвестный, проникший на территорию Белого дома, перепрыгнул через стойку для велосипедов на Пенсильвания-Авеню, а не через забор Белого дома.
«Секретная служба отлично среагировала», — написал Спайсер, пишет «Газета.ру».
Individual jumped bike rack on Pennsylvania Ave, not @WhiteHouse fence. Great response by @SecretService— Sean Spicer (@PressSec) 18 марта 2017 г.
Президент США Дональд Трамп находится в настоящее время в своей резиденции в Мар-а-Лаго.
Источник: "Газета.ру"