На территории Белого дома задержали незваного гостя

Неизвестный, проникший на территорию Белого дома, задержан, сообщает CNN.

Как пояснил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Твиттере, неизвестный, проникший на территорию Белого дома, перепрыгнул через стойку для велосипедов на Пенсильвания-Авеню, а не через забор Белого дома.

«Секретная служба отлично среагировала», — написал Спайсер, пишет «Газета.ру».

Individual jumped bike rack on Pennsylvania Ave, not @WhiteHouse fence. Great response by @SecretService