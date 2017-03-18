В Крыму и без Путина радостно празднуют

Путин не приехал ни в Крым, ни на столичные празднования трехлетия его присоединения к России. Но корреспондент "Фонтанки" нашел на улицах Севастополя счастливых людей.

Несмотря на низкий уровень жизни, население Севастополя спустя три года пребывания в составе России обрело уверенность в завтрашнем дне. А все недовольные остались дома. Корреспондент «Фонтанки» поговорил с местными, которые праздновали годовщину.

Севастополь отметил трехлетнюю годовщину присоединения Крыма к России впервые без поздравлений Владимира Путина, зато с Иосифом Кобзоном и чиновниками. Сотни местных жителей, среди которых большинство – пенсионеры с благоговейными лицами и российскими флажками в руках, заявили «Фонтанке», что не испытывают никакого сожаления о пребывании в составе России. По ощущению участников, на празднике народу стало чуть меньше, чем в прошлом году, накал радости уже малость спал, – но не более того.

Вечером 18 марта в честь трехлетия присоединения Крыма к России на главную площадь Севастополя — Нахимовскую, — где начинался концерт, пришло несколько тысяч человек. Как следует из заявлений представителя управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марины Слонченко, по крайней мере 3 тысячи из них были школьники, студенты и участники молодежных организаций.

Несмотря на относительно прохладную и пасмурную погоду (около 8 градусов, хотя еще в феврале днем в Севастополе температура поднималась до 20), на площадь пришли пенсионеры и родители с детьми. Немало из них – в традициях позднего советского Первомая, – немного подшофе (но в меру). Зарядились они, видимо, удаленно, так как полиция изымала алкоголь при досмотре сумок. Согласно наблюдениям горожан, с которыми пообщался корреспондент «Фонтанки», народу было чуть меньше, чем в прошлом году, и, конечно, в разы меньше, чем в 2014 году. Фурор трехлетней давности, понятное дело, уже не повторится.

Интересно, что помимо молодежи, их родителей и пенсионеров, на праздник пришло немало людей в камуфляже. Как пояснил один из них, Максим, это члены движения «Обороны Севастополя» и других похожих организаций. «Мы те, кто боролся с беспределом украинских властей еще до появления "вежливых людей"», — сказал он, разворачивая листовку с приглашением пойти на референдум по присоединению Крыма, который «состоится» 16 марта 2014 года.

— За эту листовку я получил сотрясение мозга, — поясняет он.

На груди у Максима висит медаль Минобороны «За возвращение Крыма» и другие награды. По его словам, спустя три года народ успокоился, жизнь устаканилась и появилось ощущение стабильности. Примечательно, что среди участников праздника практически нет туристов, – заметил он. (местные умеют отличать приезжих практически безошибочно, в основном, по манере одеваться).

— Жители города уверены в завтрашнем дне. Конечно, есть проблемы во власти города, в том числе в администрации и в Заксобрании Севастополя. Среди депутатов, например есть люди, которые кричали бы сейчас «Слава Украине», если бы Крым остался украинским, но теперь они восхваляют российскую власть. Я лично сам ей очень признателен и уважаю Владимира Владимировича за его исторически значимое решение, но некоторые депутаты делают это из соображений конъюнктуры. Лицемеры, в общем.

Что касается уровня жизни, цены в магазинах достигают петербургских (а в некоторых случаях их превосходят), но зарплаты в Крыму 20–25 тыс. рублей. По наблюдению Максима, это не сильно беспокоит горожан, поскольку среди них большинство привыкших жить скромно.

— Миска для еды, корыто для стирки. Так живут на самом деле очень многие и уже давно. Они привыкли, им большего и не нужно. Хорошо это или плохо, но это так.

Многие пенсионеры размахивают российскими флажками, подпевая Иосифу Кобзону, который исполнят «Севастопольский вальс». Лица их исполнены радости и благоговения. «Фонтанка» подошла к двум пенсинеркам.

— Да нормально мы живем, нас все устраивает. Пенсию подняли. Была 1,5 тыс. гривен (по нынешнему курсу — 3,2 тыс. рублей, по курсу 2013 года — около 6 тысяч), сейчас 12 тысяч рублей.

- Посмотрите, что в Украине делается, слава богу, что мы больше не с ними.

- Да и раньше мы никогда не мыслили себя частью Украины. Крым всегда стремился к России, а его жители, особенно Севастополя, мыслили себя русскими!, – наперебой сыпали они.

К пенсионеркам подошла их знакомая бабуля, с любопытством изучая корреспондента.

— А вы из какой газеты?

— Петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру».

— Фонтан что?

— Фонтанка — это название реки в Санкт-Петербурге. Ее именем названа…

— А то просто ко мне подошли тут тоже корреспонденты такого телеканала — «Дождь». Знаете?

— Есть такой.

— Вы не оттуда?

— Нет.

— А то они пристали, и давай говорить всякие гадости про Крым. «А вот, вы, мол, в курсе проблем ялтинского зоопарка? Что думаете о ситуации, в которой оказался его владелец Зубков?» Да какая нам разница, что там с этим зоопарком! Это никак не относится к нашему празднику!

В четверг, 16 марта, налоговая служба вручила владельцу зоопарка Ялты «Сказка» Олегу Зубкову документ о закрытии зоопарка на три месяца (из-за несоответствия билетов нормам бухгалтерской отчетности). В последние годы Зубков находится под прессом правоохранительной системы. Поводом послужило то, что в марте 2015 года при загадочных обстоятельства в зоопарке погибло несколько обезьян, а в декабре 2016-го пропали тигрята, подаренные в 2009 году бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Попытка найти хоть одного недовольного на улицах празднующего города не увенчалась успехом. Один из участников праздника, Алексей в возрасте около 45 лет, предположил, что все недовольные остались дома и не пошли на концерт. У него самого нет никакого сожаления относительно пребывания Крыма в составе России.

— Спустя три года можно сказать, что севастопольцы обрели уверенность, что никаких потрясений в будущем не произойдет, и можно жить спокойно, — считает он. — А что касается уровня жизни, – ну что поделать. Терпим!

Концерт сопровождался выступлениями чиновников и политиков, среди которых были врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, местный депутат Алексей Чалый (представление которого вызвало бурю аплодисментов, видимо, поскольку он исполнял обязанности губернатора в период присоединения Крыма к России), зампред Госдумы Петр Толстой и другие. Говорили они примерно одно и то же. «Навеки с Россией», «новый импульс историческому развитию», «отец у той победы Владимир Путин».

Местные СМИ из числа настроенных критически обращают внимание, что нынешний праздник в сравнении с предыдущими годами сместился в сторону мемориального официоза (утром состоялись церемонии возложения цветов к памятнику Солдату и Матросу на мысе Хрустальный и другие подобные мероприятия). По выражению http://primechaniya.ru/home/news/8951/9076/интернет-газеты «Примечания», праздник «становится рутиной».

После закрытия концерта народ стал разбредаться в разные стороны, в том числе — в направлении Артбухты, где оставляли автомобили водители, не нашедшие места возле площади. «Фонтанка» спросила у 30-летнего продавца кофе на улице, попросившего не указывать его имени, какие у него ощущения по итогам трехлетней жизни в России.

— Абсолютно никаких. По большому счету ничего не изменилось, кроме валюты и самой экономики. Раньше я получал 2,5 тыс. гривен в месяц, и в принципе, мне на все хватало. Сейчас я зарабатываю 20 тыс. рублей, и еле свожу концы с концами.

Отметим, что президент Владимир Путин впервые после присоединения Крыма не принял участие в праздничных мероприятиях в стране. В 2014-м и 2015-м годах он выходил к празднующим годовщину присоединения Крыма в Москве, а в 2016 году ездил в Крым и его поздравление транслировали по видеосвязи (в том числе в Крыму). На этот раз президент не поехал в Крым и не стал поздравлять участников праздника каким-либо дистанционным способом.

Александр Аликин, «Фонтанка.ру»