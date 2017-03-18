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19.03.2017 11:05
4 Комментариев

В Крыму и без Путина радостно празднуют

Путин не приехал ни в Крым, ни на столичные празднования трехлетия его присоединения к России. Но корреспондент "Фонтанки" нашел на улицах Севастополя счастливых людей.
В Крыму и без Путина радостно празднуют
Александр Аликин

Несмотря на низкий уровень жизни, население Севастополя спустя три года пребывания в составе России обрело уверенность в завтрашнем дне. А все недовольные остались дома. Корреспондент «Фонтанки» поговорил с местными, которые праздновали годовщину.

Севастополь отметил трехлетнюю годовщину присоединения Крыма к России впервые без поздравлений Владимира Путина, зато с Иосифом Кобзоном и чиновниками. Сотни местных жителей, среди которых большинство – пенсионеры с благоговейными лицами и российскими флажками в руках, заявили «Фонтанке», что не испытывают никакого сожаления о пребывании в составе России. По ощущению участников, на празднике народу стало чуть меньше, чем в прошлом году, накал радости уже малость спал, – но не более того.

В Крыму и без Путина радостно празднуют

Вечером 18 марта в честь трехлетия присоединения Крыма к России на главную площадь Севастополя — Нахимовскую, — где начинался концерт, пришло несколько тысяч человек. Как следует из заявлений представителя управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марины Слонченко, по крайней мере 3 тысячи из них были школьники, студенты и участники молодежных организаций.

Несмотря на относительно прохладную и пасмурную погоду (около 8 градусов, хотя еще в феврале днем в Севастополе температура поднималась до 20), на площадь пришли пенсионеры и родители с детьми. Немало из них – в традициях позднего советского Первомая, – немного подшофе (но в меру). Зарядились они, видимо, удаленно, так как полиция изымала алкоголь при досмотре сумок. Согласно наблюдениям горожан, с которыми пообщался корреспондент «Фонтанки», народу было чуть меньше, чем в прошлом году, и, конечно, в разы меньше, чем в 2014 году. Фурор трехлетней давности, понятное дело, уже не повторится.

Интересно, что помимо молодежи, их родителей и пенсионеров, на праздник пришло немало людей в камуфляже. Как пояснил один из них, Максим, это члены движения «Обороны Севастополя» и других похожих организаций. «Мы те, кто боролся с беспределом украинских властей еще до появления "вежливых людей"», — сказал он, разворачивая листовку с приглашением пойти на референдум по присоединению Крыма, который «состоится» 16 марта 2014 года.

— За эту листовку я получил сотрясение мозга, — поясняет он.

На груди у Максима висит медаль Минобороны «За возвращение Крыма» и другие награды. По его словам, спустя три года народ успокоился, жизнь устаканилась и появилось ощущение стабильности. Примечательно, что среди участников праздника практически нет туристов, – заметил он. (местные умеют отличать приезжих практически безошибочно, в основном, по манере одеваться).

— Жители города уверены в завтрашнем дне. Конечно, есть проблемы во власти города, в том числе в администрации и в Заксобрании Севастополя. Среди депутатов, например есть люди, которые кричали бы сейчас «Слава Украине», если бы Крым остался украинским, но теперь они восхваляют российскую власть. Я лично сам ей очень признателен и уважаю Владимира Владимировича за его исторически значимое решение, но некоторые депутаты делают это из соображений конъюнктуры. Лицемеры, в общем.

Что касается уровня жизни, цены в магазинах достигают петербургских (а в некоторых случаях их превосходят), но зарплаты в Крыму 20–25 тыс. рублей. По наблюдению Максима, это не сильно беспокоит горожан, поскольку среди них большинство привыкших жить скромно.

— Миска для еды, корыто для стирки. Так живут на самом деле очень многие и уже давно. Они привыкли, им большего и не нужно. Хорошо это или плохо, но это так.

Многие пенсионеры размахивают российскими флажками, подпевая Иосифу Кобзону, который исполнят «Севастопольский вальс». Лица их исполнены радости и благоговения. «Фонтанка» подошла к двум пенсинеркам.

— Да нормально мы живем, нас все устраивает. Пенсию подняли. Была 1,5 тыс. гривен (по нынешнему курсу — 3,2 тыс. рублей, по курсу 2013 года — около 6 тысяч), сейчас 12 тысяч рублей.

- Посмотрите, что в Украине делается, слава богу, что мы больше не с ними.

- Да и раньше мы никогда не мыслили себя частью Украины. Крым всегда стремился к России, а его жители, особенно Севастополя, мыслили себя русскими!, – наперебой сыпали они.

К пенсионеркам подошла их знакомая бабуля, с любопытством изучая корреспондента.

— А вы из какой газеты?

— Петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру».

— Фонтан что?

— Фонтанка — это название реки в Санкт-Петербурге. Ее именем названа…

— А то просто ко мне подошли тут тоже корреспонденты такого телеканала — «Дождь». Знаете?

— Есть такой.

— Вы не оттуда?

— Нет.

— А то они пристали, и давай говорить всякие гадости про Крым. «А вот, вы, мол, в курсе проблем ялтинского зоопарка? Что думаете о ситуации, в которой оказался его владелец Зубков?» Да какая нам разница, что там с этим зоопарком! Это никак не относится к нашему празднику!

В четверг, 16 марта, налоговая служба вручила владельцу зоопарка Ялты «Сказка» Олегу Зубкову документ о закрытии зоопарка на три месяца (из-за несоответствия билетов нормам бухгалтерской отчетности). В последние годы Зубков находится под прессом правоохранительной системы. Поводом послужило то, что в марте 2015 года при загадочных обстоятельства в зоопарке погибло несколько обезьян, а в декабре 2016-го пропали тигрята, подаренные в 2009 году бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Попытка найти хоть одного недовольного на улицах празднующего города не увенчалась успехом. Один из участников праздника, Алексей в возрасте около 45 лет, предположил, что все недовольные остались дома и не пошли на концерт. У него самого нет никакого сожаления относительно пребывания Крыма в составе России.

— Спустя три года можно сказать, что севастопольцы обрели уверенность, что никаких потрясений в будущем не произойдет, и можно жить спокойно, — считает он. — А что касается уровня жизни, – ну что поделать. Терпим!

Концерт сопровождался выступлениями чиновников и политиков, среди которых были врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, местный депутат Алексей Чалый (представление которого вызвало бурю аплодисментов, видимо, поскольку он исполнял обязанности губернатора в период присоединения Крыма к России), зампред Госдумы Петр Толстой и другие. Говорили они примерно одно и то же. «Навеки с Россией», «новый импульс историческому развитию», «отец у той победы Владимир Путин».

Местные СМИ из числа настроенных критически обращают внимание, что нынешний праздник в сравнении с предыдущими годами сместился в сторону мемориального официоза (утром состоялись церемонии возложения цветов к памятнику Солдату и Матросу на мысе Хрустальный и другие подобные мероприятия). По выражению http://primechaniya.ru/home/news/8951/9076/интернет-газеты «Примечания», праздник «становится рутиной».

После закрытия концерта народ стал разбредаться в разные стороны, в том числе — в направлении Артбухты, где оставляли автомобили водители, не нашедшие места возле площади. «Фонтанка» спросила у 30-летнего продавца кофе на улице, попросившего не указывать его имени, какие у него ощущения по итогам трехлетней жизни в России.

— Абсолютно никаких. По большому счету ничего не изменилось, кроме валюты и самой экономики. Раньше я получал 2,5 тыс. гривен в месяц, и в принципе, мне на все хватало. Сейчас я зарабатываю 20 тыс. рублей, и еле свожу концы с концами.

Отметим, что президент Владимир Путин впервые после присоединения Крыма не принял участие в праздничных мероприятиях в стране. В 2014-м и 2015-м годах он выходил к празднующим годовщину присоединения Крыма в Москве, а в 2016 году ездил в Крым и его поздравление транслировали по видеосвязи (в том числе в Крыму). На этот раз президент не поехал в Крым и не стал поздравлять участников праздника каким-либо дистанционным способом.

Александр Аликин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (4)
cfanya001
19 марта 2017 г. 11:47
Отметим, что президент Владимир Путин впервые после присоединения Крыма не принял участие в праздничных мероприятиях в стране. В 2014-м и 2015-м годах он выходил к празднующим годовщину присоединения Крыма в Москве, а в 2016 году ездил в Крым и его поздравление транслировали по видеосвязи (в том числе в Крыму). На этот раз президент не поехал в Крым и не стал поздравлять участников праздника каким-либо дистанционным способом. Забыл...
iayaaz
19 марта 2017 г. 11:45
моя радость по поводу "крымнаша" была одномоментной... на какой то миг мне показалось, что там не будет тех, кого мы вынуждены созерцать своими руководителями на протяжении уже долгого промежутка времени... какой глупый самообман подчас совершает собственный разум...
куку
19 марта 2017 г. 11:42
А в Питере тоже 400 рублей платят?
zenotr
19 марта 2017 г. 11:40
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