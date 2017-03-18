Дик Адвокаат завершает тренерскую карьеру

Дик Адвокаат, бывший тренер футбольных сборных России, Нидерландов и Южной Кореи, а ныне — турецкого клуба «Фенербахче», сообщил, что по окончании сезона завершит тренерскую карьеру. Голландский специалист пояснил, что объявляет о своем решении заранее, передает Sportal.

В 2015 году он возглавил английский «Сандерленд», а в 2016 — «Фенербахче». С 2006 по 2009 годы Дик Адвокаат возглавлял петербургский «Зенит», с 2010 по 2012 год был главным тренером сборной России.

