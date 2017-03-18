В Екатеринбурге впервые в мире сыграли в керлинг автомобилями «Ока»
В Екатеринбурге прошел первый в мире чемпионат по автокерлингу. На льду стадиона четыре команды соревновались в толкании автомобиля «Ока».
В турнире соревновались четыре команды по 10 человек: сборные бизнесменов, журналистов, клиентов страховой компании и настоящих спортменов-керлеров.
Четырехколесные «спортивные снаряды» перед чемпионатом облегчили с 900 килограммов до 500: сняли стекла, двигатель, бензобак, слили все жидкости, по сути, оставив только кузов, салон и колеса.
Победители турнира получили сертификат на 100 тысяч рублей и звание первых в истории чемпионов по автокерлингу, пишет «Российская газета».
Между тем, не все горожане оценили своеобразный автоюмор организаторов: «Лучше бы пенсионерам и инвалидам машины отдали», – пишут пользователи городских интернет-порталов.
Источник: "Российская газета"