В Екатеринбурге впервые в мире сыграли в керлинг автомобилями «Ока»

В Екатеринбурге прошел первый в мире чемпионат по автокерлингу. На льду стадиона четыре команды соревновались в толкании автомобиля «Ока».

В турнире соревновались четыре команды по 10 человек: сборные бизнесменов, журналистов, клиентов страховой компании и настоящих спортменов-керлеров.

Четырехколесные «спортивные снаряды» перед чемпионатом облегчили с 900 килограммов до 500: сняли стекла, двигатель, бензобак, слили все жидкости, по сути, оставив только кузов, салон и колеса.

Победители турнира получили сертификат на 100 тысяч рублей и звание первых в истории чемпионов по автокерлингу, пишет «Российская газета».

Между тем, не все горожане оценили своеобразный автоюмор организаторов: «Лучше бы пенсионерам и инвалидам машины отдали», – пишут пользователи городских интернет-порталов.