В Брюсселе из-за взрыва разрушен четырехэтажный дом
В Бельгии, в брюссельской коммуне Сен-Жиль, в результате взрыва газа разрушен четырехэтажный дом, сообщает dh.be.
Несколько человек получили ранения, точно число пострадавших в настоящее время неизвестно.
Причина взрыва устанавливается. Очевидцы рассказали о хлопке, пишет "Газета.ру".
В здании начался пожар. На месте работают спасатели.
Incendie impressionnant et explosion à #saint-Gilles #barriere #1060 @lesoir @lalibrebe @RTBFinfo pic.twitter.com/AhfOm7MPi1— Les Editions ADEN (@Gil_Martin_Aden) 18 марта 2017 г.
Источник: "Газета.ру"