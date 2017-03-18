Пьяного угонщика с пистолетом ГИБДД гоняла по Приморскому району

Сотрудники ГИБДД Приморского района после угона такси задержали вооруженного петербуржца. Далеко уехать он вряд ли имел шансы из-за промилле и 18 марта отправился в следственный изолятор с серьезным похмельем.

Как стало известно «Фонтанке», в двенадцатом часу ночи субботы, 17 марта, диспетчер такси приняла вызов с Камышовой улицы. 24-летний водитель посадил в салон Daewoo Nexia молодого мужчину и услышал что-то вроде «3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12, четвертый этаж». Детальнее разобрать было сложно, так как речевой аппарат клиенту изменял, поэтому таксист доверился смс-сообщению диспетчера и двинул в сторону Комендантского проспекта.

По пути в Daewoo возникли споры о манере и скорости передвижения, пассажир приставил к голове таксиста пистолет, велел убираться из салона, пересел за руль и помчал по проспекту Авиаконструкторов.

От места угона до Приморского отдела ГИБДД – метров четыреста, поэтому уже через минуту в заднее окно Daewoo можно было разглядеть проблесковые маяки.

Погоня заняла немного времени. Угонщик совершил ДТП у дома с вывеской «Салон красоты Конфетка», и преследователи выволокли его из салона.

Пистолет угонщика оказался пневматическим. До дома он не доехал квартал.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон». Сегодня, 18 марта, суд арестовал 27-летнего подозреваемого.