Участники митинга на Марсовом поле: Мы вам не деревня

В центре Петербурга, на Марсовом поле, удалось собраться всем, кто считает, что пора защищать город от политики властей. Митинговавших по разным оценкам было от 2 до 10 тысяч: пели песни и требовали отставки губернатора, ректоров, глав РНБ и Пулковской обсерватории.

В Петербурге прошел Марш в защиту Петербурга: традиционное мероприятие, зародившееся еще 10 лет назад. В этот раз горожане вышли на защиту Исаакия, Публичной библиотеки и Пулковской обсерватории, попутно потребовав отставки ректора Гидромета и раскритиковали действия руководства СПбГУ.

К 14 часам на Марсово поле пришли около пятисот горожан, но сразу было понятно: это еще не все. Обладатели активной жизненной позиции стекались на покрытое лужами поле длинными вереницами со стороны Садовой улицы, со стороны канала Грибоедова. Спустя полчаса их было порядка двух тысяч, но сосчитать всех побывавших сегодня на акции невозможно, – состав обновлялся постоянно. Люди топтали болотистый газон, пытаясь не вставать в воду, окружили сцену и выходили за границы поля – на тротуар.

Одной из первых на сцену вышла депутат ЗакСа Оксана Дмитриева. Она говорила о градозащите блокадными терминами. «Это наш последний рубеж, отступать дальше некуда. Это наш город. Защитим его, спасем», – провозгласила она со сцены, толпа недружно повторила за ней.

Вслед за Дмитриевой дали слово новичку оппозиционных митингов – актеру Ивану Краско. «Я, честно говоря, не привык к таким аудиториям», – признался он. Краско сказал, что позвал на митинг свою молодую жену, но она его переживания за судьбу города не разделила, сказав «Папа, мне бы ваши проблемы!» Покритиковав власти и похвалив присутствующих, Краско неожиданно вспомнил про главу Роснефти Игоря Сечина, его недвижимость и зарплату. «Мне по телевидению объясняют, что он делает благородное дело, покупая из личных средств медицинские приборы для больниц. Но они же, деньги, – из Роснефти. А, между прочим, народный артист в региональном театре получает 30 тысяч рублей», – пожаловался он и перешел к критике РПЦ. «Хотел бы обратиться к патриарху, не опасается ли он, что в связи с тем, что реформаторы от церкви берут под своё крыло музейный объект Исаакий, музейным экспонатом может стать и сама церковь?» Про себя добавил, что все чаще ему не хочется ходить в церковь, так как клирики пользуются устаревшими догмами.

Обратился к горожанам со сцены и историк Лев Лурье: «Я – сторонник передачи Исаакия церкви. Но! Где те батюшки, которые смогут гарантировать, что из храма не будут выгонять китайцев и заставлять женщин носить юбки? Я уверен, что Кириллу надо задуматься, кому доверять церковью управление здесь». По его мнению, петербуржцам не стоит опускать руки: у градозащитного движения были победы — и сохранение статуса 31 больницы, и отказ от строительства «Охта-центра», и сохранение Конюшенного ведомства.

Пришел на мероприятие и режиссер Юрий Мамин. Он напомнил, что когда-то чиновники хотели снести и Спас на Крови, – мол из-за него не видно было музей Ленина. Вспомнил он и письмо ректоров в поддержку скорейшей передачи Исаакия. «Знаете, кто мы по мнению этих подписавшихся? Мы – «провокаторы, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни, в интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан»». Толпа, не дожидаясь окончания чтения цитаты из письма, которое подписали два десятка ректоров, закричала «Позор!».

«И эти ректоры учат наших детей культуре», – сделал вывод Мамин.

К вставшим на защиту города присоединилась директор ПЕН-клуба Санкт-Петербург, писатель, лауреат Букеровской премии 2009 года Елена Чижова. «Мы вам не деревня», – заявила она на манер высказывания пресс-секретаря премьер-министра и одноименного фильма Навального «Он вам не Димон». «Сейчас происходит попытка превратить наш город в симулякр. Многие называют происходящее «вторым ленинградским делом» или даже «рейдерским захватом городской недвижимости», всего того, что мы любим. Мне бы хотелось бы, чтобы наши дети учились в университетах европейского типа, а не в «азиатских», ректоры которых подписали то позорное письмо».

Об университетах на митинге говорили несколько раз. В частности, депутат ЗакСа Максим Резник критиковал установившийся антидемократический порядок в СПбГУ и ректора Николая Кропачева. Ему вторил член «Университетской солидарности» доктор биологических наук, уволенный оттуда в конце прошлого года Евгений Курашов. Он апеллировал к маленьким зарплатам в вузе и увольнению профессионалов. Критики удостоился и ректор Гидромета Валерий Михеев. "Он по образованию судомеханик, непрофессионал, министерство образования и науки не дало профильным кандидатам участвовать в выборах ректора. Мы дошли с жалобами до президента, но нас отправляют опять в министерство", – заявил преподаватель Гидромета Олег Корнеев.

Говорили на Марсовом поле и о слиянии библиотек — РНБ и РГБ. «Это приведет к тому, что наша Публичка перестанет получать книги, а станет филиалом Ленинки», – пугал собравшихся со сцены историк Даниил Коцюбинский. И о том, как важно сохранить для науки Пулковскую обсерваторию, а директора Назара Ихсанова, принимающего совершенно обратные решения, лучше уволить.

Яблочники Борис Вишневский и Михаил Амосов апеллировали к честным выборам и явке на них, — именно это позволит избежать ситуаций, когда парламентское большинство принимает решение об обращении в следственные органы, чтобы наказать защитников Исаакиевского собора, углядев оскорбление чувств верующих. Эсер Алексей Ковалев вспоминал «Англетер», кампанию протеста против реконструкции которой он организовывал в эти дни в 1989 году.

Между выступлениями политиков, культурных и общественных деятелей на Марсовом поле пели, и даже хором. Ведь в преддверии марша бард Александр Городницкий написал песню на мотив своих «Атлантов», слова раздали митингующим и те, переглядываясь, под гитару подтягивали:

«Опять тревожны ночи,

Как в тот далекий год.

Опять бои грохочут

У Пулковских высот.

В лихую эту пору

Сплотимся мы опять,

Чтоб наш великий город

Не дать разворовать».

Спустя два часа акцию завершили, приняв резолюцию с требованиями по всем упомянутым вопросам.

Люди расходились. На одной из дорожек, по которым горожане шли к метро, стояли пятеро активистов «НОД» с георгиевскими флагами. «С праздником», – кричали они идущим мимо градозащитникам, но те, по большей части, не отвечали.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»