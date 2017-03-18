В Петербурге в воскресенье ожидается гололедица

Дорожную ситуацию в Северной столице 19 марта осложнит гололед, предупреждает МЧС по Петербургу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на синоптиков, в воскресенье, 19 марта, на дорогах местами будет скользко. Петербуржцев просят проявлять повышенную осторожность.

По прогнозу Гидрометцентра, температура будет колебаться от нуля ночью до четырех градусов тепла днем. При этом синоптики обещают слабый утренний туман и дождь, который местами будет чередоваться с мокрым снегом.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов советовал петербуржцам готовить зонтики на выходные, потому что от Эстонии к городу двигалась «поливальная машина».