Найденный в Алма-Ате российский физик отказался от показаний о рабстве‍

Пропавший несколько лет назад российский физик-ядерщик Юрий Образцов, найденный в Алма-Ате, в беседе с медицинским специалистом рассказал, что его никто насильно не удерживал. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Казахстана Алмас Садубаев.

По словам Садубаева, во время проверки выяснилось, что Образцов Юрий Джанович прибыл в Алма-Ату на поезде из Новосибирска в апреле 2014 года. Далее планировал поехать в Ташкент. «В ходе беседы с медицинским специалистом выяснилось, что он состоит на психдиспансерном учете в Новосибирской области (РФ)», – написал Садубаев на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, «на вопрос специалиста Образцов ответил, что после приезда в Алма-Ату он путешествовал из одного населенного пункта в другой, где-то пешком, где-то автостопом, никто его насильно не удерживал». При этом Образцов не смог ответить на вопросы, где находился на протяжении 3 лет и с кем общался, пишет ТАСС.

«Проведенной судебно-медицинской экспертизой телесных повреждений на теле Образцова не обнаружено. Обстоятельства дела выясняются, досудебное расследование продолжается», – уточнил Садубаев.

16 марта Образцов, ранее утверждавший, что его насильно удерживали на ферме в Казахстане, получил свидетельство на возвращение в Россию в Генконсульстве России в Алма-Ате. Это документ с фотографией, который дает ему возможность приобрести билет до Новосибирска. 15 марта пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области сообщила, что проводится доследственная проверка по сообщению СМИ об использовании рабского труда без вести пропавшего местного жителя в Казахстане.