СКА сыграет с «Локомотивом» в финале Западной конференции КХЛ

Определился соперник хоккейного клуба СКА по финалу Западной конференции сегодня, 18 марта. Им стал ярославский «Локомотив», победивший в полуфинале ЦСКА.

В решающем матче «Локомотив» выиграл у армейцев со счетом 3:1. В целом серия завершилась в пользу ярославцев со счетом 4:2. Отметим, что ЦСКА по итогам регулярного чемпионата занял первое место.

Первый матч финала Западной конференции СКА – «Локомотив» пройдет 23 марта в Петербурге. Далее игры состоятся 25 (также в Петербурге), 27 и 29 марта (обе – в Ярославле).