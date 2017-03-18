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18.03.2017 19:38

В Таллине мужчина топором разгромил офис банка

Мужчина с топором разбил терминал и компьютеры, ворвавшись в контору банка SEB в центре Таллина, полиция задержала злоумышленника, сообщает РИА Новости.

Мужчина с топором разбил стекло в главной конторе банка SEB на улице Торнимяэ в центре Таллина, которая была закрыта по случаю выходного дня, ворвался в помещение и разбил терминал и несколько компьютеров.

Прибывшие на место полицейские задержали агрессивного мужчину 1963 года рождения и доставили его в полицейский участок. Мотивы его поступка пока не установлены.

Источник: РИА "Новости"


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