В Таллине мужчина топором разгромил офис банка

Мужчина с топором разбил терминал и компьютеры, ворвавшись в контору банка SEB в центре Таллина, полиция задержала злоумышленника, сообщает РИА Новости.

Мужчина с топором разбил стекло в главной конторе банка SEB на улице Торнимяэ в центре Таллина, которая была закрыта по случаю выходного дня, ворвался в помещение и разбил терминал и несколько компьютеров.

Прибывшие на место полицейские задержали агрессивного мужчину 1963 года рождения и доставили его в полицейский участок. Мотивы его поступка пока не установлены.