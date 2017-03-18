Трамп перепутал ирландскую пословицу со стихами нигерийского поэта

«Ирландская пословица», процитированная президентом США Дональдом Трампом в поздравлении ко дню святого Патрика, оказалась строчкой из произведения нигерийского поэта-любителя Альбашера Адама Альхасана (Albasheer Adam Alhassan). Об этом сообщает CNN.

В своей поздравительной речи Трамп упомянул ирландскую пословицу: «Всегда забывай неверных друзей. Но всегда помни тех, кто остался тебе верен». После этого в соцсетях появилось много постов от пользователей, которые заявляли, что никогда раньше не знали такой народной мудрости.

Альхасан заявил CNN, что эта строчка взята из его стихотворения, которое он написал еще в студенчестве, больше 10 лет назад, и выложил на сайте PoemHunter. На странице автора в качестве даты публикации указан январь 2013 года. «Не думал, что достигну такого уровня», — заявил мужчина. По его словам, он даже задумался о том, что неправильно выбрал жизненный путь и ему стоило стать поэтом, а не идти работать в банк.

Пользователи Twitter сочли забавным тот факт, что Трамп, известный плохим отношением к мусульманам, сам того не зная, процитировал произведение человека, исповедующего ислам.

В начале марта администрация Трампа вставила в текст поздравления компании ExxonMobil целый абзац из собственного пресс-релиза нефтяного гиганта.