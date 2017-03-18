Пилот заснял происходящее в кабине во время сложной посадки

Командир воздушного судна ирландского лоукостера RyanAir Артур Килак (Artur Kielak) снял видео из кабины пилотов во время трудной посадки. Опубликованный на Facebook ролик за два дня набрал почти три тысячи лайков и более тысячи перепостов.

На записи, которая была сделана во время захода на посадку при сильном ветре, видно, как пилот еле удерживает штурвал, который постоянно вырывается из рук, пишет «Лента.ру». «Я всегда говорю, что пилот получает свою месячную зарплату за одну посадку. Свою я заработал именно этой», — подписал ролик Килак.

Он также отметил, что любит самолеты Boeing 737 за их стабильность в тяжелых условиях.