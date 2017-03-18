В ЗВО поступят более 30 установок «Смерч» и «Торнадо-Г»

Более 30 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Торнадо-Г» поступят на вооружение артиллерийских подразделений вновь сформированных дивизий Западного военного округа (ЗВО), сообщается на сайте Минобороны РФ.

Дальнобойная реактивная система залпового огня «Смерч» предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей. Это оружие нового качественного уровня, которое не имеет аналогов по дальности и эффективности огня и площади поражения. Если «Град» накрывает площадь в 4 га на расстоянии 20 км, «Ураган» – 29 га на дальности 35 км, то у «Смерча» площадь поражения – 67 га (672 тыс. кв. м) при дальности полета снаряда от 20 до 70 км.

«РСЗО «Торнадо-Г», имеет высокую боевую эффективность за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем, – отмечается в сообщении Минобороны. – Каждый из снарядов этой системы снабжен микросхемами, которые управляют полетом. Это дополнительно снижает вероятность промаха. При этом снаряды могут иметь самую разную начинку: кумулятивные, осколочные, самоприцеливающиеся боевые элементы, противотанковые мины. Это позволяет достигать еще больше целей, которые могут быть поставлены перед ним».

Всего до конца года в войска округа поступит свыше 1000 единиц вооружения и военной техники.