Болельщики «Спартака» баннерами ответили на фильм «Би-би-си» о фанатах из России

Во время встречи 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» болельщики красно-белых развесили на трибунах два баннера, посвященных фильму британского телеканала «Би-би-си» о российских фанатах, передает «Газета.Ru».

Содержание первого предлагает альтернативную трактовку аббревиатуры в названии канала и намекает на недостоверность транслируемой им информации: «Blah Blah Channel». Второй баннер также обыгрывает название корпорации, однако в менее провокационной форме: «Болельщики Большой Страны».

Баннеры болельщиков "Спартака" в ответ на фильм BBC о российских фанатах pic.twitter.com/CIqBS2aFdy — Лесик Константин (@kostyalesik) 18 марта 2017 г.

Ранее телеканал «Би-би-си-2» выпустил в эфир документальный фильм «Армия российских хулиганов», который повествует о том, что якобы футбольные фанаты России готовятся продолжить битву с английскими болельщиками, которую они начали в Марселе, на чемпионате мира по футболу в 2018 году.