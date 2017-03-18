Правительство одобрило законопроект об охране самолетов полицией

Правительство одобрило и приняло решение внести в Госдуму законопроект, предполагающий, в частности, осуществление полицией своей деятельности на объектах воздушного транспорта и воздушных транспортных средствах. Это решение принято на заседании от 13 марта, сообщило сегодня правительство.

«Принятие и реализация законопроекта позволят освободить силы полиции от выполнения несвойственных функций и направить их на выполнение задач по противодействию преступности и обеспечению правопорядка на объектах транспортной инфраструктуры и воздушных транспортных средствах», — говорится в сообщении.

Законопроект также устанавливает конкретные случаи проведения послеполётного досмотра пассажиров и воздушных судов. Вместе с этим он уточняет, какие федеральные органы исполнительной власти и должностные лица уполномочены контролировать авиационную безопасность.

