Мэрия Москвы отказала Навальному в шествии по Тверской

Мэрия Москвы отказала Алексею Навальному в шествии от площади Тверская Застава по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская, а также в митинге на улице Охотный ряд 26 марта. Это следует из опубликованного оппозиционером документа департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Мероприятия были запланированы с целью «выступления в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц». Заявленное число участников — 15 тысяч человек.

«Проведение шествия по заявленному маршруту повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры», — говорится в документе.

Там также указано, что мероприятие создаст помехи движению пешеходов и машин, ограничит доступ граждан к жилым помещениям и нарушит права и интересы тех людей, которые не участвуют в марше. Кроме того, в мэрии отметили, что в месте, где собирались устроить митинг, нет площадки для его проведения с 15 тысячами человек.

Кроме того, в столичном правительстве обратили внимание на то, что уполномоченные выполнять распорядительные функции по шествию и митингу 26 марта являются организаторами других мероприятий. При этом площадки расположены на значительном расстоянии друг от друга. Следовательно устроители «не могут в полном объеме обеспечить одновременно соблюдение условий» их проведения, указывается в документе.

По оценке Навального, этот документ не является ни согласованием, ни отказом. «Говорят, что на Тверской места нет, но другое место не предлагают. Хотя по закону нельзя не предложить альтернативу», — указал он. Оппозиционер добавил, что готов обсудить другие площадки в центральной части города, и подчеркнул, что в любом случае выйдет на улицу 26-го марта.

В свою очередь глава департамента противодействия коррупции Владимир Черников сказал «Интерфаксу», что отказ столичных властей в согласовании марша является окончательным.